CNN проанализировал язык жестов Путина и Трампа в момент встречи

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп продемонстрировали дружелюбный язык тела во время встречи на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа. Поведение лидеров государств при первой за десять лет встрече отличается теплотой и взаимным уважением. Об этом пишут западные СМИ.