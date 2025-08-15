Ричмонд
CNN проанализировал язык жестов Путина и Трампа в момент встречи

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп продемонстрировали дружелюбный язык тела во время встречи на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа. Поведение лидеров государств при первой за десять лет встрече отличается теплотой и взаимным уважением. Об этом пишут западные СМИ.

Журналисты обратили внимание на расположение друг к другу двух президентов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕTelegraph: теплый прием Путина Трампом взбесил американские СМИ.

«В момент, когда Путин шел по красной дорожке навстречу Трампу, американский лидер дважды хлопнул в ладоши, приветствуя. После этого президенты обменялись рукопожатием и вместе проследовали к лимузину Трампа. Их язык тела был далек от холодного», — отмечает телеканал CNN.

По сведениям издания, в начале переговоров, которые стартовали за закрытыми дверями, оба политики улыбались. Владимир Путин занял позицию, наклонившись вперед, несмотря на многочисленные вопросы журналистов, которые остались без ответа.

Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин и Дональд Трамп общаются на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон уже более часа. Лидеры двух государств ведут диалог на Аляске в формате «три на три», встреча продолжается.

