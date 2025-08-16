Ричмонд
Выросло число домов, повреждённых при атаке ВСУ на Ростов

После осмотра комиссией зданий, пострадавших при ударе БПЛА в Ростове, территория ЧС была увеличена, а число пострадавших жилых строений возросло до 33, сообщил градоначальник Александр Скрябин.

После осмотра комиссией зданий, пострадавших при ударе БПЛА в Ростове, территория ЧС была увеличена, а число пострадавших жилых строений возросло до 33, сообщил градоначальник Александр Скрябин. При этом в дальнейшем вероятны изменения перечней, поскольку специалисты продолжат свою работу.

По сведениям мэра, за минувшие сутки на разовую выплату подано 72 обращения, юридическая поддержка предоставлена около 100 жителям.

На месте происшествия продолжается устранение последствий удара. По словам одного из потерпевших, граждан, в чьих строениях комиссия завершила работу, начали допускать в помещения.

Напомним, около 10:00 14 августа беспилотник атаковал многоквартирные строения по улицам Лермонтовская и Тельмана. Пострадали 15 граждан. В медучреждения населённого пункта доставлены четверо, включая двух детей; все — со средней степенью тяжести, сообщал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Всего из строений вывезены более двух сотен жильцов. Люди размещены в ПВР на территории лицея № 50.

Обращения от пострадавших принимают в двух точках: в лицее № 50 по улице Народного Ополчения, 282 (там же расположен ПВР) и в одном из повреждённых строений на Лермонтовской, 94/96.

Как доложил замглавы города по ЧС Тарас Дядьков, из резервных средств администрации Ростова будут направлены бюджетные средства на проведение аварийно-восстановительных мероприятий в повреждённых многоквартирных строениях.

Читайте материал: Пушилин: Пенсионерка погибла в результате удара ВСУ по Донецку.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

