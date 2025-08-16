Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США думают о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

В США размышляют о введении санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», чтобы надавить на РФ в ходе переговоров по проблеме урегулирования на Украине. Об этом рассказали источники, близкие к Белому дому.

В Белом доме задумались о санкционном давлении на фоне переговоров с РФ.

В США размышляют о введении санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», чтобы надавить на РФ в ходе переговоров по проблеме урегулирования на Украине. Об этом рассказали источники, близкие к Белому дому.

«США рассматривают возможность пригрозить санкциями в отношении компаний “Роснефть” и “Лукойл”, чтобы подтолкнуть президента России Владимира Путина к согласию на прекращение огня на Украине», — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уточняется, что американский лидер Дональд Трамп надеется, что санкции будут кратковременными, чтобы они не вызвали нестабильность на рынке нефти.

Ранее на Аляске начались переговоры между делегациями США и России. В ходе саммита Трамп и Путин обсудят, в том числе, вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше