Bloomberg: США думают о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

«США рассматривают возможность пригрозить санкциями в отношении компаний “Роснефть” и “Лукойл”, чтобы подтолкнуть президента России Владимира Путина к согласию на прекращение огня на Украине», — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уточняется, что американский лидер Дональд Трамп надеется, что санкции будут кратковременными, чтобы они не вызвали нестабильность на рынке нефти.