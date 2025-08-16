Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как прошли начальные минуты первой за шесть лет встречи Путина и Трампа

Первая за шесть лет официальная встреча президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа началась. Мероприятие проходит в формате «три на три» в закрытом режиме. Как прошли первые минуты встречи — в материале URA.RU.

На Аляске проходят закрытые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Первая за шесть лет официальная встреча президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа началась. Мероприятие проходит в формате «три на три» в закрытом режиме. Как прошли первые минуты встречи — в материале URA.RU.

Синхронизация Трампа и Путина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

Изначально ожидалось, что переговоры России и США на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) начнутся 15 августа в 22:00 (мск). Практически так и произошло — приблизительно к этому времени стало известно о прибытии глав государств в Анкоридж.

Причем Путин и Трамп почти одновременно вышли из самолетов и прошли по красной ковровой дорожке. Затем лидеры государств пожали друг другу руки.

Праздничный пролет истребителей и аплодисменты Трампа.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявились кадры прибытия самолета Путина на Аляску. Видео.

В это время, пока Трамп и Путин вместе проходили по дорожке, над Аляской в честь встречи президентов пролетел американский истребитель B2 Spirit. Его сопровождали четыре истребителя F-22.

Газета The New York Times, комментируя встречу Путина и Трампа, отметила, что последний «даже аплодировал Путину, когда тот приближался к нему по красной дорожке». Американские журналисты подчеркнули, что Трамп организовал для Путина ряд приветственных мероприятий.

Также по прибытии Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже его поприветствовали госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Об этом писали журналисты.

Саммит официально начался с разговора лидеров государств в лимузине.

Затем Путин и Трамп вместе прошли к лимузину и сели в него. Там главы государств начали разговор тет-а-тет, чем и ознаменовали официальное начало саммита глав России и США. Причем американские СМИ отмечают, что российский президент общался с Трампом без переводчика.

Встреча в формате «три на три» под лозунгом мира.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША и Россия начали переговоры на Аляске в формате «три на три».

Спустя примерно полчаса после прибытия Путина и Трампа на военную базу Элмендорф-Ричардсон, Россия и США начали переговоры в формате «три на три». В переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Со стороны США на саммите присутствуют государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф. Переговоры организованы под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»).

Без лишних слов: переговоры «три на три» начались без вступления.

Владимир Путин и Дональд Трамп приступили к двусторонним переговорам в Анкоридже без вступительной части перед журналистами. Лидеры государств позволили только фотографам сделать несколько кадров. В итоге встреча проходит без присутствия прессы, детали повестки не разглашаются.

При этом журналисты пытались задать президенту США вопрос о деталях будущего послания для российского лидера. Однако Трамп оставил вопрос без ответа. Общение Путина и Трампа идет уже больше часа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше