Как прошли начальные минуты первой за шесть лет встречи Путина и Трампа

Затем Путин и Трамп вместе прошли к лимузину и сели в него. Там главы государств начали разговор тет-а-тет, чем и ознаменовали официальное начало саммита глав России и США. Причем американские СМИ отмечают, что российский президент общался с Трампом без переводчика.