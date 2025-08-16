Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом счел встречу Путина с Трампом исторической

Белый дом опубликовал вторую «историческую» фотографию со встречи российского и американского лидера на Аляске. Кадр размещен в соцсети X (ранее Twitter).

Фотографы запечатлевают историческую встречу политиков.

Белый дом опубликовал вторую «историческую» фотографию со встречи российского и американского лидера на Аляске. Кадр размещен в соцсети X (ранее Twitter).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Историческая», — в посте администрации Белого дома снимок подписан одним словом. Он запечатлел Владимира Путина и Дональда Трампа, идущих по красной дорожке мимо роты почетного караула.

Публикация появилась в ходе переговоров лидеров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ранее Белый дом уже публиковал совместное фото политиков на фоне баннера с мирным слоганом «Pursuing Peace». Оба снимка призваны подчеркнуть значимость первой личной встречи Трампа и Путина за последние годы.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше