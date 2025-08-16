Белый дом счел встречу Путина с Трампом исторической

Фотографы запечатлевают историческую встречу политиков.
Белый дом опубликовал вторую «историческую» фотографию со встречи российского и американского лидера на Аляске. Кадр размещен в соцсети X (ранее Twitter).
«Историческая», — в посте администрации Белого дома снимок подписан одним словом. Он запечатлел Владимира Путина и Дональда Трампа, идущих по красной дорожке мимо роты почетного караула.
Публикация появилась в ходе переговоров лидеров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ранее Белый дом уже публиковал совместное фото политиков на фоне баннера с мирным слоганом «Pursuing Peace». Оба снимка призваны подчеркнуть значимость первой личной встречи Трампа и Путина за последние годы.