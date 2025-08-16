Перед началом встречи Путина с Трампом ВСУ ударили по жилому дому в Донецке

Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Донецке. Обстрел произошёл за час до начала переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. На встрече лидеры планируют обсудить мирное урегулирование кризиса на Украине.