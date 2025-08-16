Перед началом встречи Путина с Трампом ВСУ ударили по жилому дому в Донецке

Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Донецке. Обстрел произошёл за час до начала переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. На встрече лидеры планируют обсудить мирное урегулирование кризиса на Украине.
По словам жителей Донецка, из-за удара частично обрушился дом в Киевском районе. Под завалами могут находиться люди. Местные СМИ сообщили, что погиб один человек, двое пострадали. Спасатели работают на месте, чтобы помочь пострадавшим.
Официальных данных о жертвах и разрушениях пока нет.
Накануне переговоров украинские беспилотники атаковали Белгород. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала атаку жестокой. Она отметила, что Россия стремится снизить напряжённость, но действия Киева нарушают международное право и угрожают мирным жителям.