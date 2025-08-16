БПЛА ВСУ атаковали Ростовскую область

В ночь на 16 августа российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата самолетного типа в небе над Ростовской областью.
Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел в период с 22:55 до полуночи по московскому времени.
Напомним, что после осмотра комиссией зданий, пострадавших при ударе БПЛА в Ростове, территория ЧС была увеличена, а число пострадавших жилых строений возросло до 33.
Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла в результате удара ВСУ по Донецку.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше