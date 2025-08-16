Ричмонд
БПЛА ВСУ атаковали Ростовскую область

В ночь на 16 августа российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата самолетного типа в небе над Ростовской областью.

В ночь на 16 августа российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата самолетного типа в небе над Ростовской областью.

Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел в период с 22:55 до полуночи по московскому времени.

Напомним, что после осмотра комиссией зданий, пострадавших при ударе БПЛА в Ростове, территория ЧС была увеличена, а число пострадавших жилых строений возросло до 33.

Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла в результате удара ВСУ по Донецку.

