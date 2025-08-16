Минобороны сообщило об уничтожении четырёх БПЛА над Ростовской областью

Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не поступала.
Ранее украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске, из-за чего три района Курской области остались без электричества. Аварийные бригады оперативно устранили последствия удара.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше