Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об уничтожении четырёх БПЛА над Ростовской областью

С 22:55 до 00:00 мск российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа, которые пытались атаковать территорию Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны.

Источник: Life.ru

Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не поступала.

Ранее украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске, из-за чего три района Курской области остались без электричества. Аварийные бригады оперативно устранили последствия удара.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше