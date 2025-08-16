Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Путина и Трампа в узком составе идут уже два часа

Переговоры Путина и Трампа на Аляске в формате «три на три» продолжаются уже два часа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Диалог лидеров государств длится третий час.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске в формате «три на три» продолжаются уже два часа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча в формате “три на три” продолжается уже два часа», — передает корреспондент агентства.

Со стороны России в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.

По плану, после узкого формата переговоры продолжатся с расширенным составом делегаций. Итоги саммита лидеры двух стран подведут на совместной пресс-конференции.

Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин и Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине. Издание The New York Times уточнило, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи глав государств на саммите G20 в Гамбурге.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше