Путин не смог скрыть удивления из-за манер иностранных журналистов. Видео

Во время протокольной съемки перед переговорами глав государств на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа журналисты активно пытались привлечь внимание, повышая голоса и занимая более выгодные позиции в зале. Некоторые корреспонденты начали отталкивать друг друга, чтобы оказаться ближе к президентам. В ответ на повышенную активность Владимир Путин жестом показал присутствующим: «Не слышу».