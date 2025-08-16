Ричмонд
Генменеджер Lakefront Anchorage: Лавров сделал отель на Аляске частью истории

Глава российского МИД Сергей Лавров провел ночь в отеле The Lakefront Anchorage накануне переговоров с делегацией США на Аляске. Об этом рассказал генеральный менеджер гостиницы Джимми Ву.

Визит российского министра стал для отеля знаковым событием.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Я нервничаю! Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории», — заявил РИА Новости Ву.

Генеральный менеджер уточнил, что Сергей Лавров не делал особых запросов по размещению и не просил номер с видом на озеро, хотя гостиница расположена на его берегу, с которого регулярно осуществляют взлеты и посадки легкомоторные гидропланы. Согласно информации Ву, министр завтракал в своем номере.

Переговоры между президентами России и США на Аляске проходят на фоне ранее заявленной готовности Москвы к открытому диалогу с Вашингтоном. Сергей Лавров, вошедший в состав российской делегации, подчеркивал важность конструктивного подхода и отмечал пользу предварительных контактов между странами. Встреча лидеров посвящена вопросам урегулирования украинского кризиса.

