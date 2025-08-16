Ещё один человек спасен из-под завалов после ЧП на заводе в Рязанской области

В Рязанской области на заводе «Эластик» в Шиловском районе произошла авария. Днем 15 августа в пороховом цеху прогремел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России. Спасатели оперативно прибыли на место и начали разбирать завалы. Им удалось спасти еще одного человека, оказавшегося под обломками.
«Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов», — уточнили в ведомстве.
По данным ведомства, в результате ЧП пострадали 23 человека. Трое из них, к сожалению, погибли. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь. Причины взрыва пока выясняются, на месте работают специалисты.
Ранее сообщалось, что авария затронула пороховой цех предприятия. Ситуация находится под контролем экстренных служб, которые продолжают ликвидацию последствий.