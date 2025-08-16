Ещё один человек спасен из-под завалов после ЧП на заводе в Рязанской области

В Рязанской области на заводе «Эластик» в Шиловском районе произошла авария. Днем 15 августа в пороховом цеху прогремел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России. Спасатели оперативно прибыли на место и начали разбирать завалы. Им удалось спасти еще одного человека, оказавшегося под обломками.