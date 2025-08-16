Ричмонд
В результате удара ВСУ по Донецку погибла мирная жительница

В результате обстрела Донецка украинскими вооруженными формированиями погибла мирная жительница, ещё трое гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

По его данным, обстрел вёлся дальнобойным вооружением. Прямые попадания зафиксированы в двух многоквартирных жилых домах на проспекте Киевском, а также в здании школы. В результате трагедии погибла 71-летняя женщина (1952 г. р.). Среди раненых — 16-летняя девушка (2007 г. р.), получившая тяжёлые ранения, 48-летняя женщина (1975 г. р.) с ранениями средней степени тяжести и 36-летний мужчина (1987 г. р.). Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

За последние два дня ВСУ активизировали удары по гражданской инфраструктуре на территории России. Ранее были атакованы Ростов-на-Дону, Белгород и Курск.