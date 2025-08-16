Личное расписание Трампа подразумевало 6-часовые переговоры с Путиным

«Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске могут продлиться до шести часов. Встреча началась в 3:00 PM по восточному времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Американский президент должен покинуть Аляску в 9:45 PM и направиться в Белый дом, что свидетельствует о продолжительном формате диалога», — указано в расписании Трампа, опубликованном в официальном издании конгресса.