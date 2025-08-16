Личное расписание Трампа подразумевало 6-часовые переговоры с Путиным

На диалог лидеров двух стран отвели 6 часов.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске запланированы на рекордные шесть часов. Встреча в узком кругу завершилась за два часа и сорок пять минут. Это следует из официального графика американского президента.
«Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске могут продлиться до шести часов. Встреча началась в 3:00 PM по восточному времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Американский президент должен покинуть Аляску в 9:45 PM и направиться в Белый дом, что свидетельствует о продолжительном формате диалога», — указано в расписании Трампа, опубликованном в официальном издании конгресса.
Столь длительное время, отведенное на переговоры, указывает на насыщенную повестку и важность обсуждаемых вопросов для обеих сторон. Итоги саммита лидеры планируют подвести на совместной пресс-конференции после завершения встречи.
В российскую делегацию на переговорах вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча может занять минимум 6−7 часов, а основными темами станут международные вопросы, двусторонние отношения и урегулирование украинского конфликта.