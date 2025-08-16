Ричмонд
Белый дом смонтировал эпичное видео встречи и рукопожатия Путина с Трампом

Белый дом опубликовал видео с рукопожатием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, зафиксированным во время их встречи в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа. Кадры были размещены на официальной странице Белого дома в социальной сети Truth Social.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПереговоры Путина и Трампа в узком составе на Аляске закончились.

«President Donald J. Trump and President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska», — говорится в сопроводительном сообщении к 17-секундному ролику. На видео главы двух государств обмениваются рукопожатием на красной дорожке, после чего идут навстречу камерам журналистов. Дональд Трамп жестом приглашает российского лидера к началу переговоров.

Как сообщало URA.RU ранее, встреча проходит на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Дональд Трамп даст интервью по итогам переговоров с Владимиром Путиным в четыре часа по московскому времени. Желающих задать вопросы лидерам двух государств очень много.

