Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших после взрыва на заводе в Рязанской области возросло до девяти

Число погибших после взрыва в цехе завода «Эластик» в Рязанской области возросло до девяти человек. Ещё 120 человек пострадали, сообщает МЧС России.

Источник: Life.ru

Работы спасателей на месте ЧП на заводе в Рязанской области. Видео © Telegram / МЧС России.

При этом спасателям удалось вытащить из-под завалов ещё одного пострадавшего.

«Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчёт МЧС России. Всего спасены три человека», — указано в сообщении.

Также из-под завалов извлекли тела ещё четверых человек. Работы на месте продолжаются.

Напомним, 15 августа в цехе завода «Эластик» в Рязанской области прогремел мощный взрыв. Для спасательных операций и тушения пожара создали оперативный штаб. Предположительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса во время работ.