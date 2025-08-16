Ричмонд
Трамп допустил, что обсудит с РФ соглашения в ядерной сфере

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы ядерных соглашений во время встречи, которая стартовала 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News, записанном накануне саммита.

Один из вопросов, которые будут обсуждать главы государств, коснется Украины.

Встреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Один из вопросов, который, я думаю, мы обсудим, снова касается Украины, но нам нужно обсудить и ядерные договоры», — отметил американский президент в беседе с журналистами.

По данным Fox News, президенты России и США прибыли на базу практически одновременно: воздушные суда лидеров приземлились с разницей в несколько минут. После короткого обмена приветствиями и рукопожатия на летном поле Путин и Трамп вместе направились к месту переговоров на одном автомобиле. В повестке встречи, по информации источников агентства, значатся также вопросы стратегической стабильности и ситуации в Европе.

