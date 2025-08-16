Трамп допустил, что обсудит с РФ соглашения в ядерной сфере

По данным Fox News, президенты России и США прибыли на базу практически одновременно: воздушные суда лидеров приземлились с разницей в несколько минут. После короткого обмена приветствиями и рукопожатия на летном поле Путин и Трамп вместе направились к месту переговоров на одном автомобиле. В повестке встречи, по информации источников агентства, значатся также вопросы стратегической стабильности и ситуации в Европе.