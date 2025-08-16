Третьего человека спасли из-под завалов в Рязанской области

В Рязанской области сотрудники МЧС России спасли еще одного человека из-под завалов на территории завода «Эластик». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации МЧС, пострадавшего обнаружил кинологический расчет.
«Всего спасено три человека, а тела четырех погибших извлечены из-под обломков», — отметили в министерстве.
Напомним, 15 августа на пороховом цехе завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 122 человека, из которых пятеро получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работают около 350 специалистов и задействовано свыше 80 единиц техники.
Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших доставляют в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово, где им оказывают необходимую помощь под контролем областных властей.
Кроме того, создан штаб по ликвидации последствий взрыва, в который вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.