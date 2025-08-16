Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третьего человека спасли из-под завалов в Рязанской области

В Рязанской области сотрудники МЧС России спасли еще одного человека из-под завалов на территории завода «Эластик».

В Рязанской области сотрудники МЧС России спасли еще одного человека из-под завалов на территории завода «Эластик». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС, пострадавшего обнаружил кинологический расчет.

«Всего спасено три человека, а тела четырех погибших извлечены из-под обломков», — отметили в министерстве.

Напомним, 15 августа на пороховом цехе завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 122 человека, из которых пятеро получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работают около 350 специалистов и задействовано свыше 80 единиц техники.

Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших доставляют в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово, где им оказывают необходимую помощь под контролем областных властей.

Кроме того, создан штаб по ликвидации последствий взрыва, в который вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.