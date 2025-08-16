Третьего человека спасли из-под завалов в Рязанской области

Напомним, 15 августа на пороховом цехе завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 122 человека, из которых пятеро получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте работают около 350 специалистов и задействовано свыше 80 единиц техники.