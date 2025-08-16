Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль: пресс-конференция Путина и Трампа скоро начнется

Пресс-конференция президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске вскоре стартует. Ожидается, что лидеры двух стран выступят перед журналистами по итогам переговоров, которые завершились на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщается в telegram-канале Кремля.

Журналисты готовятся к пресс-конференции по итогам встречи лидеров России и США.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске вскоре стартует. Ожидается, что лидеры двух стран выступят перед журналистами по итогам переговоров, которые завершились на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщается в telegram-канале Кремля.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Скоро начнется пресс-конференция президентов России и США», — говорится в сообщении. Другие подробностей в тексте не приводится.

Как сообщало URA.RU ранее, журналистов допустили в зал, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа. Сотрудники СМИ занимают места. Ожидается, что американский лидер даст интервью по итогам переговоров с российским коллегой в четыре часа по московскому времени. Желающих задать вопросы лидерам двух государств очень много.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше