Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина получил ранения при отражении атаки дронов ВСУ в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

При этом атака продолжается, уточнил врио губернатора. Военные силы РФ работают в регионе. Жителей просят соблюдать осторожность.

Напомним, до полуночи 16 августа Минобороны РФ сообщило о ликвидации четырёх беспилотников над Ростовской областью. Тогда обошлось без разрушений на земле.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше