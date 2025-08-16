Мужчина получил ранения при отражении атаки дронов ВСУ в Ростовской области

«В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
При этом атака продолжается, уточнил врио губернатора. Военные силы РФ работают в регионе. Жителей просят соблюдать осторожность.
Напомним, до полуночи 16 августа Минобороны РФ сообщило о ликвидации четырёх беспилотников над Ростовской областью. Тогда обошлось без разрушений на земле.
