Белоусов и Дмитриев дали первый комментарий после встречи Трампа и Путина в узком формате

Белоусов доволен переговорами.
Переговоры прошли замечательно. Так высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам встречи Путина и Трампа на Аляске, призвав журналистов дождаться официальной пресс-конференции. Об этом сообщают СМИ.
«Переговоры прошли замечательно», — Дмитриев кратко прокомментировал ход встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Глава РФПИ попросил журналистов дождаться официальных заявлений лидеров.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов, комментируя итоги встречи, журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил: «Настроение всегда одинаковое — отличное». Белоусов и министр финансов Антон Силуанов уже прибыли на площадку для участия в расширенном формате переговоров. Ожидается, что по итогам встречи лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.
Посол России в США Анатолий Дарчиев охарактеризовал атмосферу переговоров как «в целом позитивную». Он сообщил, что российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения между странами, которые сейчас обсуждаются. Дарчиев выразил надежду, что саммит поспособствует нормализации дипломатических отношений, включая вопрос возвращения конфискованной дипломатической собственности.
Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже стали продолжением анонсированной ранее встречи, к которой российская делегация готовилась заранее. В состав делегации вошли ключевые министры и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, который ранее опубликовал фото зала переговоров с лозунгом «Стремление к миру». Ожидалось, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, включая отношения между Россией и США и ситуацию на Украине.