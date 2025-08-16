Белоусов и Дмитриев дали первый комментарий после встречи Трампа и Путина в узком формате

Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже стали продолжением анонсированной ранее встречи, к которой российская делегация готовилась заранее. В состав делегации вошли ключевые министры и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, который ранее опубликовал фото зала переговоров с лозунгом «Стремление к миру». Ожидалось, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, включая отношения между Россией и США и ситуацию на Украине.