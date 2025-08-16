Началась пресс-конференция Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп вели переговоры около трех часов. Встреча состоялась в узком составе в формате «три на три». От России в мероприятии принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.