Началась пресс-конференция Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп начали совместную пресс-конференцию на Аляске. Она стартовала после завершения переговоров, которые прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Лидеры двух государств вышли к прессе.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп начали совместную пресс-конференцию на Аляске. Она стартовала после завершения переговоров, которые прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к прессе. Они прокомментируют итоги переговоров, которые состоялись на Аляске», — уточнило РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, ожидается, что лидеры двух стран выступят перед журналистами. Их допустили в зал. Сотрудники СМИ заняли места.

Владимир Путин и Дональд Трамп вели переговоры около трех часов. Встреча состоялась в узком составе в формате «три на три». От России в мероприятии принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

