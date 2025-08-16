Ричмонд
Путин верит, что при Трампе СВО бы не началась

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы Дональд Трамп ранее занимал пост президента США, вооруженного конфликта на Украине удалось бы избежать. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске, передает корреспондент URA.RU.

Путин сделал заявление по поводу вооруженного конфликта на Украине.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПресс-конференция Путина и Трампа. Онлайн-трансляция.

«Если бы Трамп был президентом Соединенных Штатов, конфликта на Украине не было бы», — уточнил Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции, которая стартовала на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Как сообщало URA.RU, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к прессе. Ранее лидеры государств вели переговоры около трех часов. Встреча состоялась в узком составе в формате «три на три».

