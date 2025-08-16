Путин: Украина стала одним из основных вопросов на встрече с Трампом

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на саммите на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить пути урегулирования украинского конфликта, подчеркнув сложность и многогранность этой темы. По словам Пескова, Москва и Вашингтон готовы вести диалог на основе взаимной политической воли лидеров, что, по его мнению, сегодня встречается крайне редко на международной арене.