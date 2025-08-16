Путин: Украина стала одним из основных вопросов на встрече с Трампом

Путин раскрыл главную тему саммита с Трампом.
Россия искренне заинтересована в достижении стабильного и долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что ситуация вокруг Украины стала ключевой темой переговоров с Трампом на Аляске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита. Россия искренне заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта и искренне стремится к его полному прекращению», — подчеркнул Путин, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске. Слова главы государства передает корреспондент агентства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на саммите на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить пути урегулирования украинского конфликта, подчеркнув сложность и многогранность этой темы. По словам Пескова, Москва и Вашингтон готовы вести диалог на основе взаимной политической воли лидеров, что, по его мнению, сегодня встречается крайне редко на международной арене.