Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Украина стала одним из основных вопросов на встрече с Трампом

Россия искренне заинтересована в достижении стабильного и долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что ситуация вокруг Украины стала ключевой темой переговоров с Трампом на Аляске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Путин раскрыл главную тему саммита с Трампом.

Россия искренне заинтересована в достижении стабильного и долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что ситуация вокруг Украины стала ключевой темой переговоров с Трампом на Аляске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.

«Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита. Россия искренне заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта и искренне стремится к его полному прекращению», — подчеркнул Путин, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске. Слова главы государства передает корреспондент агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на саммите на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить пути урегулирования украинского конфликта, подчеркнув сложность и многогранность этой темы. По словам Пескова, Москва и Вашингтон готовы вести диалог на основе взаимной политической воли лидеров, что, по его мнению, сегодня встречается крайне редко на международной арене.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше