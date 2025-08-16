Число погибших в результате ЧП в Рязанской области увеличилось до девяти человек

О происшествии стало известно утром 15 августа: пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике «Эластик» в Рязанской области. По предварительной информации, причиной стало нарушение техники безопасности. Позже глава региона Павел Малков уточнил, что в результате детонации пять человек погибли, еще более сотни — пострадали.