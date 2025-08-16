Число погибших в результате ЧП в Рязанской области увеличилось до девяти человек

Количество погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе Рязанской области выросло до девяти человек, еще 129 пострадали. Об этом в субботу, 16 августа, сообщили в МЧС РФ.
— По уточненным данным, пострадали 129 человек, из них девять — погибли, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что специалистам МЧС удалось спасти троих людей. В настоящее время работы на месте произошедшего продолжаются.
МЧС России перебросило в Рязанскую область из Подмосковья дополнительный отряд из ста спасателей. Специалисты оснащены техникой и оборудованием для проведения поисково-спасательных операций.
О происшествии стало известно утром 15 августа: пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике «Эластик» в Рязанской области. По предварительной информации, причиной стало нарушение техники безопасности. Позже глава региона Павел Малков уточнил, что в результате детонации пять человек погибли, еще более сотни — пострадали.