Неизвестного человека вывели под руки перед пресс-конференцией Путина и Трампа

Перед началом пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа неизвестного человека быстро пронесли мимо журналистов, ожидавших начала мероприятия.
Мужчину вели под руки, при этом его ноги волочились по полу. Происшествие прошло почти незаметно и не привлекло широкого внимания.
KP.RU писал, что в узком формате переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина длились почти три часа. Во время встречи президенты должны были обсудить двустороннее сотрудничество стран и конфликт на Украине.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.
