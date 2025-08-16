Ричмонд
Неизвестного человека вывели под руки перед пресс-конференцией Путина и Трампа

Неизвестного человека пронесли мимо журналистов перед пресс-конференцией Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Перед началом пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа неизвестного человека быстро пронесли мимо журналистов, ожидавших начала мероприятия.

Мужчину вели под руки, при этом его ноги волочились по полу. Происшествие прошло почти незаметно и не привлекло широкого внимания.

KP.RU писал, что в узком формате переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина длились почти три часа. Во время встречи президенты должны были обсудить двустороннее сотрудничество стран и конфликт на Украине.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

