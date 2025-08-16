«Следующий раз в Москве?»: Трамп заявил, что рассмотрит посещение столицы России. Видео

Трамп ждет скорой встречи в Москве.
Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу следующую встречу провести в Москве. На что глава Белого дома ответил готовностью рассмотреть такой вариант, завершая переговоры на Аляске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция.
«Следующий раз в Москве?» — Владимир Путин завершил совместную пресс-конференцию с Дональдом Трампом интригующей репликой, похожей на утверждение. Слова главы государства передает корреспондент агентства.
Ранее американский лидер выразил готовность к новым встречам. Он заявил, что «ждет следующей встречи с Путиным очень скоро».