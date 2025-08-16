Путин: есть шанс завершить конфликт на Украине

Владимир Путин заявил о шансах остановить противостояние Москвы и Киева.
Президент РФ Владимир Путин рассказал о доверительных отношениях с американским коллегой Дональдом Трампом и выразил уверенность, что это открывает возможности для скорейшего окончания конфликта на Украине. Соответствующее заявление российский лидер сделал на совместной пресс-конференции с главой Белого дома после переговоров на Аляске.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Аляске завершились переговоры Путина и Трампа.
«В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. У меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — процитировал слова Путина с места событий корреспондент URA.RU.
Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Путин отметил, что если бы Дональд Трамп ранее занимал пост президента США, вооруженного конфликта на Украине удалось бы избежать. Между тем, американский лидер выразил надежду на успешное развитие диалога между США и Россией в будущем, заявив о планах провести результативные встречи между Вашингтоном и Москвой.