Путин: с приходом новой администрации США товарооборот с Россией начал расти

Встреча президентов России и США на Аляске стала первой после более чем полугодового перерыва в личных контактах лидеров двух стран, вызванного ухудшением отношений при предыдущей администрации. Ранее российская сторона выражала надежду, что саммит придаст импульс нормализации двусторонних связей, включая восстановление авиасообщения, несмотря на сохраняющиеся нерешенные вопросы по дипломатической собственности.