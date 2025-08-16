Ричмонд
Белый дом: обед между делегациями США и РФ отменили

Запланированный рабочий обед между делегациями России и США в рамках саммита на Аляске не состоится. Как сообщили представители Белого дома, президент Дональд Трамп вылетает в Вашингтон раньше намеченного срока.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИтоги встречи Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция.

«Обед между российскими и американскими делегациями отменен. Трамп покидает Аляску и возвращается в Вашингтон», — говорится в сообщении администрации Белого дома.

Причины отмены совместного мероприятия и досрочного отъезда американского лидера не уточняются. Переговоры Путина и Трампа на Аляске были запланированы на рекордные шесть часов. Встреча в узком кругу завершилась за два часа и сорок пять минут.

