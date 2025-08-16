Ричмонд
Трамп сделал комплимент команде российских переговорщиков

Высокую узнаваемость команды президента России Владимира Путина отметил американский лидер Дональд Трамп. Глава Белого дома сделал неожиданный комплимент на итоговой пресс-конференции по результатам переговоров на Аляске. Слова признательности российскому президенту и его делегации с места событий передает корреспондент URA.RU.

Трамп признал известность команды Путина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИтоги встречи Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция.

«Я хотел бы поблагодарить президента Путина и всю его команду, чьи лица я узнаю и которых знаю. Вы почти так же известны, как и ваш босс», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. О высокой оценке российской делегации сообщает корреспондент агентства.

Характеристика российской команды от американского президента прозвучала после завершения трехчасовых переговоров в узком составе в формате «три на три». С российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие высокопоставленные чиновники.

