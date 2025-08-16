Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростовской области

В инциденте пострадал местный житель — мужчина получил травмы и был экстренно доставлен в центральную районную больницу с переломом. Медики оперативно оказали ему необходимую помощь. В то же время Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отражали атаки беспилотников в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе.