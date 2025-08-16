Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростовской области

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в одном из хуторов Ростовской области пострадал жилой дом. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, удар пришелся по частному строению в хуторе Тельман, расположенном в Родионово-Несветайском районе. В результате происшествия серьезно повреждены кровля и несущая стена здания.
В инциденте пострадал местный житель — мужчина получил травмы и был экстренно доставлен в центральную районную больницу с переломом. Медики оперативно оказали ему необходимую помощь. В то же время Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отражали атаки беспилотников в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе.
Напомним, что в ночь на 16 августа российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата самолетного типа в небе над Ростовской областью.
Ранее сообщалось, что выросло число домов, повреждённых при атаке ВСУ на Ростов.
