Трамп: у России ценная территория, есть огромный потенциал для бизнеса

Отношения между Россией и США значительно ухудшились в период президентства Джо Байдена, что привело к длительному перерыву во встречах лидеров двух стран. Вопросы восстановления авиасообщения и возврата российской дипломатической собственности в США остаются нерешенными, несмотря на регулярные контакты на высоком уровне. Саммит на Аляске стал первой личной встречей Путина и Трампа после его инаугурации.