Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: у России ценная территория, есть огромный потенциал для бизнеса

Российско-американские отношения обладают значительным потенциалом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ.

Экономическое сближение с Россией перед саммитом анонсировал Трамп.

Российско-американские отношения обладают значительным потенциалом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИтоги встречи Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция.

«У России очень ценная территория. У нас есть огромный потенциал для того, чтобы выстроить отличные отношения, в том числе деловые», — Трамп выразил уверенность в перспективах двустороннего взаимодействия в интервью Fox News. Это заявление прозвучало накануне переговоров на Аляске, где лидеры двух стран обсуждали ключевые вопросы международной повестки.

Отношения между Россией и США значительно ухудшились в период президентства Джо Байдена, что привело к длительному перерыву во встречах лидеров двух стран. Вопросы восстановления авиасообщения и возврата российской дипломатической собственности в США остаются нерешенными, несмотря на регулярные контакты на высоком уровне. Саммит на Аляске стал первой личной встречей Путина и Трампа после его инаугурации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше