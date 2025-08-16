Путин подарил две иконы архиепископу на Аляске

Владыка Алексий в ответ поблагодарил президента и сообщил, что хочет подарить ему икону, которую получил со Святой горы при рукоположении в епископы. «Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное — это православная вера», — отметил архиерей.