Путин подарил две иконы архиепископу на Аляске

Президент отметил, что архиерея Алексия всегда рады видеть в России.
Президент России Владимир Путин 16 августа в Анкоридже (Аляска) встретился с американским православным архиереем владыкой Алексием и передал ему в дар две иконы. Встреча состоялась после церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище, где похоронены советские воины.
«Хочу передать вам самые лучшие пожелания от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас», — цитируют президента РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что одна из подаренных икон изображает Германа Аляскинского, которого в православной традиции считают покровителем Америки. Вторую икону Путин передал в связи с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в августе. Он пожелал владыке Алексию всего доброго и выразил признательность за развитие православия в США.
Владыка Алексий в ответ поблагодарил президента и сообщил, что хочет подарить ему икону, которую получил со Святой горы при рукоположении в епископы. «Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное — это православная вера», — отметил архиерей.
В ходе визита Путин также поблагодарил директора мемориального кладбища за сохранение захоронений советских воинов. Президент отметил, что память о павших героях остается важным связующим звеном между Россией и США.
