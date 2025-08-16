Ричмонд
Трамп после переговоров с Путиным: есть высокая вероятность заключения соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о высокой вероятности достижения соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп заявил о вероятности скорого завершения конфликта на Украине.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПереговоры без зрителей: как Путин и Трамп начали переговоры в Анкоридже. Фоторепортаж.

«У нас есть довольно высокий шанс сделать это», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о перспективах заключения сделки по украинскому конфликту. Его слова передает американский телеканал.

Встреча президентов России и США прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут.

Путин ранее выступил с похожим заявлением. Он отметил, что видит перспективу полного урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

