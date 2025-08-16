В Костанае воспитательница прижгла девочку утюгом: суд вынес приговор

В этой связи с учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимой Б. окончательное наказание с применением ст. 58 ч.2, 5 УК по совокупности преступлений в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года. На весь срок отбывания наказания установлен пробационный контроль, а также осужденная привлечена к принудительному труду на весь срок наказания.