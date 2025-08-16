Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объяснил, от кого теперь зависит урегулирование на Украине

Дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трам заявил, что окончание конфликта на Украине теперь зависит от Киева.

Дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлавные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске.

«Теперь это, в самом деле, зависит от президента [Украины Владимира] Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от… Зеленского», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News. Глава США тажке порекомендовал Зеленскому заключить соглашение с Россией для разрешения конфликта.

Трамп сообщил, что переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине находятся на продвинутой стадии, при этом отметил, что президент Владимир Путин проявляет интерес к достижению соглашения. Кроме того, Трамп подчеркнул, что Владимир Зеленский должен признать значительные потери, которые Украина несет в противостоянии с Россией.

Встреча президентов России и США прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше