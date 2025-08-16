Трамп объяснил, от кого теперь зависит урегулирование на Украине

«Теперь это, в самом деле, зависит от президента [Украины Владимира] Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от… Зеленского», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News. Глава США тажке порекомендовал Зеленскому заключить соглашение с Россией для разрешения конфликта.