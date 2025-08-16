Ричмонд
Трамп указал статус Украины

Россия — могучая держава, в отличие от Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, посоветовав Киеву пойти на соглашение с Москвой.

Трамп рекомендовал Киеву пойти на соглашение с РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Трамп молчал, а Путин говорил по-английски": реакция западных СМИ на встречу на Аляске.

«Заключите ее. Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они (Украина — прим. URA.RU) — нет», — отметил Трамп. Об этом он заявил после саммита на Аляске в интервью телеканалу Fox News.

Ранее, 15 августа, президенты России и США провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Переговоры начались вскоре после прибытия обеих делегаций — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут.

Кроме Владимира Путина, российскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах, помимо Дональда Трампа, участвовали государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф.

Трамп охарактеризовал проведенные на Аляске переговоры как максимально успешные, поставив им высшую оценку — 10 баллов из 10. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.

