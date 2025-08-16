Находящемуся в «Склифе» экс-замглавы МО Попову предъявили новые обвинения

Павел Попов, который в мае в тяжелом состоянии был переведен из СИЗО «Лефортово» в столичную больницу, перенес серьезное хирургическое вмешательство. Ему удалили один из позвонков и межпозвоночный диск. Об этом 18 июля стало известно из окружения генерала.