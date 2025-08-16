Находящемуся в «Склифе» экс-замглавы МО Попову предъявили новые обвинения

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя министра обороны, генерала армии Павла Попова, касающееся махинаций, которые связаны с парком «Патриот». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
67-летнему бывшему чиновнику предъявили новые обвинения, которые он заслушал, находясь в в Научно-исследовательском институте (НИИ) имени Н. В. Склифосовского. Попов свою вину не признал.
К ранее предъявленным обвинениям в хищении 25,8 миллиона рублей путем мошенничества, а также в служебном подлоге следователи добавили два эпизода получения взяток в особо крупном размере, обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.
В ближайшее время генерал и его защита приступят к ознакомлению с материалами дела, которые насчитывают около 50 томов, сказано в статье.
Павел Попов, который в мае в тяжелом состоянии был переведен из СИЗО «Лефортово» в столичную больницу, перенес серьезное хирургическое вмешательство. Ему удалили один из позвонков и межпозвоночный диск. Об этом 18 июля стало известно из окружения генерала.