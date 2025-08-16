Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Находящемуся в «Склифе» экс-замглавы МО Попову предъявили новые обвинения

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя министра обороны, генерала армии Павла Попова, касающееся махинаций, которые связаны с парком «Патриот». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя министра обороны, генерала армии Павла Попова, касающееся махинаций, которые связаны с парком «Патриот». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

67-летнему бывшему чиновнику предъявили новые обвинения, которые он заслушал, находясь в в Научно-исследовательском институте (НИИ) имени Н. В. Склифосовского. Попов свою вину не признал.

К ранее предъявленным обвинениям в хищении 25,8 миллиона рублей путем мошенничества, а также в служебном подлоге следователи добавили два эпизода получения взяток в особо крупном размере, обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

В ближайшее время генерал и его защита приступят к ознакомлению с материалами дела, которые насчитывают около 50 томов, сказано в статье.

Павел Попов, который в мае в тяжелом состоянии был переведен из СИЗО «Лефортово» в столичную больницу, перенес серьезное хирургическое вмешательство. Ему удалили один из позвонков и межпозвоночный диск. Об этом 18 июля стало известно из окружения генерала.