Более 300 SIM-карт и «Sim-Box» изъяли у 18-летнего иностранца в Алматы

Операция проведена в рамках меморандума между правоохранительными органами, АО «Казахтелеком» и АО «Кселл» при координации городской прокуратуры. В ходе обыска в квартире на улице Байтерекова у 18-летнего гражданина России изъяли «Sim-Box», более 300 SIM-карт казахстанских операторов и сопутствующее оборудование.
По данным полиции, «Sim-Box» часто используется в мошеннических схемах для рассылки спама, подмены номеров и совершения обманных звонков.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства), предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.
В этом году в суд направлено семь аналогичных дел, по четырём из них уже вынесены приговоры.
Прокуратура Алматы призывает жителей быть бдительными, не передавать третьим лицам данные банковских карт и коды доступа, а при наличии информации о подобных фактах сообщать в правоохранительные органы.