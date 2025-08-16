Более 300 SIM-карт и «Sim-Box» изъяли у 18-летнего иностранца в Алматы

Операция проведена в рамках меморандума между правоохранительными органами, АО «Казахтелеком» и АО «Кселл» при координации городской прокуратуры. В ходе обыска в квартире на улице Байтерекова у 18-летнего гражданина России изъяли «Sim-Box», более 300 SIM-карт казахстанских операторов и сопутствующее оборудование.