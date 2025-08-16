Ричмонд
В США назвали необычный жест Трампа в адрес Путина

Трамп подорвал попытки изолировать Россию во время саммита.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Трамп молчал, а Путин говорил по-английски": реакция западных СМИ на встречу на Аляске.

«Решение Трампа, который управляет крупнейшей в мире экономикой и самой мощной армией, принять Путина у себя подрывает попытки дипломатически изолировать Россию так, как никакой другой лидер сделать не смог бы. Это стало яснее, когда Путин сел в бронированный автомобиль Трампа — необычный жест», — пишет телеканал. Там же уточнили, что действия Трампа «мгновенно продемонстрировали возвращение Путина к мировой дипломатии».

CNN также отмечает, что саммит на Аляске стал дипломатической победой для Москвы. Переговоры между лидерами продлились почти три часа. В ходе встречи стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Кроме того, президенты договорились провести еще одну встречу в ближайшее время. Итоги встречи Путина и Трампа на Аляске — в онлайн-трансляции URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлавные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске.

Во время беседы с журналистами Путин выразил готовность Москвы содействовать обеспечению безопасности Украины и подтвердил стремление к сотрудничеству в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что отношение российской стороны к народу Украины остается неизменным. Глава государства отметил, что Россия традиционно рассматривает украинцев как братский народ. URA.RU собрало главные заявления Путина.

