Супруг вице-мисс России, попавшей в ДТП под Тверью, раскрыл детали ее гибели

Вице-мисс РФ 2017 Ксения Александрова скончалась после ДТП, в которое попала в Тверской области. Детали происшествия сообщил супруг погибшей. В тот вечер он сам был за рулем.

Пара возвращалась из Ржева в Москву. На трассе М-9 «Балтия», ближе к Зубцову, на дорогу выскочил лось. По словам мужчины, скорость автомобиля была невысокой, потому что на участке шли дорожные работы. Но все произошло слишком неожиданно.

— От момента того, как лось выскочил, и до удара прошла доля секунды. Я ничего не успел сделать. Лось влетел в салон. Удар пришелся Ксении в голову. Самое страшное — то, что были сломаны лобные кости черепа, — цитирует мужа модели РИА Новости.

На помощь подоспели проезжающие мимо люди, они и вызвали скорую помощь. Александрову сначала отвезли в Ржевскую районную больницу, но там сказали, что ее следует срочно доставить в Москву в НИИ Склифосовского.

Несколько дней она была в коме, потом пришла в себя. Через некоторое время состояние опять ухудшилось. У модели развился менингит, а затем сепсис. Медики помочь уже не смогли.

Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» разместили в соцсети видео о Ксении Александровой. Они выразили соболезнования семье и друзьям модели.