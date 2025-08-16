Число жертв ЧП в Рязанской области выросло до девяти

В Рязанской области число жертв трагедии на предприятии в Шиловском районе увеличилось до девяти человек, а пострадавших — до 120, сообщили в МЧС России через Telegram-канал. Ранее губернатор региона Павел Малков говорил, что погибших было пятеро, а раненых — около ста.