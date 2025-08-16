Число жертв ЧП в Рязанской области выросло до девяти

В Рязанской области число жертв трагедии на предприятии в Шиловском районе увеличилось до девяти человек, а пострадавших — до 120, сообщили в МЧС России через Telegram-канал. Ранее губернатор региона Павел Малков говорил, что погибших было пятеро, а раненых — около ста.
Спасатели вытащили из-под завалов еще одного человека, которого нашел кинологический расчет МЧС. Всего удалось спасти трех человек, а тела четырех погибших извлекли из-под обломков. По последним данным, пострадали 129 человек, из них девять не выжили. Работы на месте происшествия продолжаются.
ЧП произошло из-за возгорания в производственном цехе на предприятии в Шиловском районе. Следственное управление Следственного комитета по Рязанской области начало уголовное расследование. Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности, которое по неосторожности привело к гибели двух и более человек. В Шиловском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.