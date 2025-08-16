Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о ЧП на ТЭЦ во Владивостоке

«Избрана мера пресечения в отношении производителя работ при групповом несчастном случае на ТЭЦ-2. С учетом позиции прокурора суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ближайшее время мера пресечения будет избрана в отношении начальника строительно-монтажного участка, который также причастен к произошедшему.
Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела по ч.3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») находится на контроле прокуратуры.
В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю 14 августа сообщили, что при проведении ремонтных работ на высоте пятеро рабочих подрядной организации сорвались вниз. Трое мужчин сразу же погибли, а еще двое пострадали — им оказывалась медицинская помощь.
Позднее стало известно, что должностные лица, причастные к трагедии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.