Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о ЧП на ТЭЦ во Владивостоке

Производителя работ, который причастен к несчастному случаю на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-2) во Владивостоке, в результате которого с высоты сорвались пятеро рабочих, трое из которых погибли, заключили под домашний арест. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры по Приморскому краю.