Трамп передумал усиливать давление на Россию после общения с Путиным

Трамп решил отложить вопрос усиления давления на Россию.
Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не считает необходимым в ближайшее время усиливать давление на Россию и ее торговых партнеров. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу Fox News.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПуть к миру с Украиной прошел через военную базу США.
«Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможном ужесточении санкционного давления на Москву и ее партнеров по внешнеэкономическим связям. Об этом он заявил после саммита на Аляске в интервью телеканалу Fox News.
Переговоры между лидерами двух стран состоялись 15 августа и стали первой совместной встречей Трампа и Путина с начала текущего года. Диалог прошел в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится, рассказал URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин отстоял цели СВО на встрече с Трампом.
Трамп оценил переговоры на 10 баллов из 10. Он также назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.
В то же время Путин отметил, что военного конфликта на Украине можно было избежать. Такой вариант, по его словам, был бы возможен если бы Трамп занимал пост президента США ранее. Агентство собрало главные заявлнения Путина после переговоров.