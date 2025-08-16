Спасатели в Якутии спасли семью

Мать пояснила, что первую ночь они провели в палатке при благоприятной погоде, но на следующий день ливень размыл дорогу. Они решили переждать в избушке — спасательном пункте «Надежда», пробыли там пять суток, потом продукты закончились, и группа двинулась дальше, так как вода отступила.