Спасатели в Якутии спасли семью

Спасатели Якутии с помощью вертолета обнаружили и эвакуировали семью из четырех человек с детьми, исчезнувшую в Кобяйском районе, информирует региональная служба спасения.
9 августа семья выехала из села Себян-Кюель Кобяйского улуса, но не достигла пункта назначения. Супруги с детьми 2012 и 2019 г.р. направлялись к селу Сегян-Кюель на автомобиле «Урал», где у реки Нёра их ожидал знакомый. 12 августа он не дождался семью. Уточняется, что продолжительные дожди спровоцировали паводковый режим в местных реках.
Спасатели осуществили вылет из Якутска, осмотрели трассу от Себян-Кюеля до Сегян-Кюеля без результата. После посадки в Себян-Кюеле получили информацию от родственника, указавшего вероятную зону поиска. Семью нашли у реки Сэрэгэ — с воздуха заметили машину и палатку. После приземления пострадавших эвакуировали на борт, сообщает ведомство.
Мать пояснила, что первую ночь они провели в палатке при благоприятной погоде, но на следующий день ливень размыл дорогу. Они решили переждать в избушке — спасательном пункте «Надежда», пробыли там пять суток, потом продукты закончились, и группа двинулась дальше, так как вода отступила.
До пункта оставалось 2−3 дня пути без провизии. Но затем вертолет вернулся и забрал семью. Состояние эвакуированных удовлетворительное, семью доставили в Якутск.