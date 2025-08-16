Россия предоставила Трампу список из 1000 военнопленных ВСУ

Трамп заявил, что у него есть список пленных украински военных, от которы отказался Киев.
Россия передала США список из более тысячи украинских военнопленных для возвращения на Украину. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. По его словам, российская сторона предоставила перечень пленных, которых Киев должен согласиться их принять.
«У меня есть список из одной тысячи человек. Они (Россия — ред. URA.RU) представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Что ж, они (Киев — ред. URA.RU) должны их принять. Они (РФ — ред. URA.RU) собираются освободить их», — заявил Трамп. Об этом он заявил после саммита на Аляске в интервью телеканалу Fox News.
Ранее стало известно, что Киев исключил 1000 украинских военнопленных из списков на обмен с Россией. Среди них — солдаты, попавшие в плен после боев за Мариуполь. Журналистами был запущен сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забрал Киев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинские власти игнорируют списки пленных, обнародованные Россией. По словам Захаровой, такой подход украинского руководства она расценивает как «геноцид», а действия президента Владимира Зеленского направлены не против России, а против собственного народа.