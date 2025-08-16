Россия предоставила Трампу список из 1000 военнопленных ВСУ

«У меня есть список из одной тысячи человек. Они (Россия — ред. URA.RU) представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Что ж, они (Киев — ред. URA.RU) должны их принять. Они (РФ — ред. URA.RU) собираются освободить их», — заявил Трамп. Об этом он заявил после саммита на Аляске в интервью телеканалу Fox News.