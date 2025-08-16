Пешеход, сбитый на трассе сегодня ночью под Новосибирском, скончался в больнице

«Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в соответствии с требованиями п. 4.1 ПДД РФ пешеходам, двигающимся в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», — прокомментировали данный эпизод представители ГАИ.