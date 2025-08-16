Пешеход, сбитый на трассе сегодня ночью под Новосибирском, скончался в больнице

В Новосибирском районе в ДТП погиб пешеход.
Как сообщает ГАИ, около 11 часов вечера 15 августа на 15 километре автодороги К-12 Новосибирск-Пихтовка, автомобиль «Хонда Стрим» совершил наезд на идущего по проезжей части пешехода примерно 50 лет — его личность пока установить не удается. Пострадавшего успели доставить в больницу, но утром 16 августа он умер от полученных травм.
«Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в соответствии с требованиями п. 4.1 ПДД РФ пешеходам, двигающимся в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», — прокомментировали данный эпизод представители ГАИ.
Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства трагедии и личность погибшего.