ВСУ попытались атаковать дронами промышленное предприятие в Ставропольском крае

Ночная атака беспилотников ВСУ на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае была успешно отражена. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, все вражеские БПЛА были нейтрализованы силами ПВО и радиоэлектронной борьбы до достижения целей.

Источник: Life.ru

Атака не привела к существенным разрушениям или человеческим жертвам. В результате падения обломков беспилотников на поле загорелась стерня, пожарные расчёты МЧС оперативно приступили к тушению. В настоящее время специалисты обследуют локализованные обломки сбитых аппаратов.

Ранее ВСУ атаковали территорию Ростовской области. 15 августа с 22:55 до 00:00 мск российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Атака продолжилась и в ночное время, после неё ранения получил мужчина.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше