Трамп передал Путину письмо от своей супруги Меланьи

После завершения второго раунда переговоров между Московй и Киевом украинская сторона передала России перечень из 339 детей, которые, как утверждается, были вывезены с территории Украины. В ходе пресс-конференции по результатам третьего раунда переговоров в Стамбуле Владимир Мединский отметил, что значительная часть детей, указанных в этом списке, никогда не находилась на территории Российской Федерации.